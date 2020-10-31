İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam edeceği söylenmişti. Vatandaşların en çok arattıkları konu AFAD ve Kandilli rasathnaesi son depremler listesi oldu. İşte 31 Ekim 2020 meydana gelen son depremler...

AFAD 31 EKİM SON DEPREMLER

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 31 Ekim 2020 meydana gelen son depremler aşağıdaki gibidir.

KANDİLLİ RASATHANESİ 31 EKİM SON DEPREMLER

31 EKİM 2020 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.