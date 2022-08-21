3 kızını öldüren cani baba hakkında çarpıcı tespit!

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Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç köyünde, 31 Ağustos 2021 tarihinde kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (7) ve Elif Göktaş'ı (5) dere kenarında tabancasıyla vurarak öldüren Emre Göktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Enis Yıldırım'ın haberine göre, savcı hazırladığı iddianamede şüphelinin ve kızlarını öldüren eşinden şikayetçi olan annenin ifadelerine yer verdi.

Cinayete kurban giden Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş Fotoğraf: İHA "SİLAHIMI ÇIKARDIM GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM" Emre Göktaş, annesinde kalan 3 çocuğunu çok özlediği için görmek istediğini ve büyük kızını ikna ederek kardeşleriyle kendisine getirdiğini söyledi. Kızlarını babasının evine getirip burada oyun oynadıklarını söyleyen Göktaş, “Bir süre sonra sıkıldık ve gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım gerisini hatırlamıyorum” dedi. "ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜM, DURUMUM İYİ DEĞİL" Şüpheli, cinayet sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ararken, “Çocuklarımı öldürdüm, herhalde durumum iyi değil gelin" dediğini belirtti. Bunun üzerine olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri 3 kızın da hayatını kaybettiğini belirledi.

JANDARMAYA YALAN SÖYLEDİ Fotoğraf: DHA 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesinin ardından jandarma ekipleri şüpheliye ulaştı. Emre Göktaş, jandarmaya, “Tarlada iki kişiyi vurdum, babalarını vurdum. Beni öldürecekler, gelin acil beni alın” dedi. Olay yerine giden jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı, tarif ettiği yerde ise 3 çocuğun cansız bedenini buldu. "SÜREKLİ TEHDİT ETTİ, KUMA TEKLİFİNDE BULUNDU" Anne Sibel Göktaş ifadesinde, Emre Göktaş ile evlendikleri 2011 yılından itibaren sürekli aile içi huzursuzluk yaşadıklarını ve eşi tarafından tehdit edildiğini, boşanma isteğinin ise kabul edilmediğini söyledi. Eşinin kendisine, “Sen erkek çocuğunu doğuramayacaksın" diyerek kuma getirmek istediğini anlattı. "TABANCA VE KELEPÇE GÖSTERDİ" Anne Göktaş, yuvasının yıkılmaması için eşini affettiğini belirterek “Yuvam yıkılmasın diye onu affettim. Eve gittiğimizde poşet içerisinde tabanca, kelepçe ve insanı bayıltmak için kullanılan bir madde gösterdi. Eğer gelmeseydin ‘seni ve aileni tek tek bununla bayıltıp, kelepçeleyip hepinizi orada öldürecektim, hatta seni en son öldürecektim, ailenin tüm ölümünü görüp acı çektirecektim’ diye tehdit etti” dedi.

ADLİ TIP: AKLİ DENGESİ YERİNDE Fotoğraf: DHA Adli Tıp Kurumu Emre Göktaş ile ilgili hazırladığı raporda cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti. 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ Savcı, 3 kızını öldüren cani baba hakkında, ‘Ruhsatsız silah bulundurma, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir