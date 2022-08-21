3 kızını öldüren babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Trabzon’da 5, 8 ve 11 yaşlarındaki üç çocuğunu öldüren Emre Göktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, şüphelinin üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Göktaş'ın Adli Tıp raporuna göre akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi
3 kızını öldüren cani baba hakkında çarpıcı tespit!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM
Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç köyünde, 31 Ağustos 2021 tarihinde kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (7) ve Elif Göktaş'ı (5) dere kenarında tabancasıyla vurarak öldüren Emre Göktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, savcı hazırladığı iddianamede şüphelinin ve kızlarını öldüren eşinden şikayetçi olan annenin ifadelerine yer verdi.
Fotoğraf: İHA
"SİLAHIMI ÇIKARDIM GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM"
Emre Göktaş, annesinde kalan 3 çocuğunu çok özlediği için görmek istediğini ve büyük kızını ikna ederek kardeşleriyle kendisine getirdiğini söyledi. Kızlarını babasının evine getirip burada oyun oynadıklarını söyleyen Göktaş, “Bir süre sonra sıkıldık ve gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım gerisini hatırlamıyorum” dedi.
"ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜM, DURUMUM İYİ DEĞİL"
Şüpheli, cinayet sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ararken, “Çocuklarımı öldürdüm, herhalde durumum iyi değil gelin" dediğini belirtti. Bunun üzerine olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri 3 kızın da hayatını kaybettiğini belirledi.
JANDARMAYA YALAN SÖYLEDİ
Fotoğraf: DHA
112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesinin ardından jandarma ekipleri şüpheliye ulaştı. Emre Göktaş, jandarmaya, “Tarlada iki kişiyi vurdum, babalarını vurdum. Beni öldürecekler, gelin acil beni alın” dedi. Olay yerine giden jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı, tarif ettiği yerde ise 3 çocuğun cansız bedenini buldu.
"SÜREKLİ TEHDİT ETTİ, KUMA TEKLİFİNDE BULUNDU"
Anne Sibel Göktaş ifadesinde, Emre Göktaş ile evlendikleri 2011 yılından itibaren sürekli aile içi huzursuzluk yaşadıklarını ve eşi tarafından tehdit edildiğini, boşanma isteğinin ise kabul edilmediğini söyledi. Eşinin kendisine, “Sen erkek çocuğunu doğuramayacaksın" diyerek kuma getirmek istediğini anlattı.
"TABANCA VE KELEPÇE GÖSTERDİ"
Anne Göktaş, yuvasının yıkılmaması için eşini affettiğini belirterek “Yuvam yıkılmasın diye onu affettim. Eve gittiğimizde poşet içerisinde tabanca, kelepçe ve insanı bayıltmak için kullanılan bir madde gösterdi. Eğer gelmeseydin ‘seni ve aileni tek tek bununla bayıltıp, kelepçeleyip hepinizi orada öldürecektim, hatta seni en son öldürecektim, ailenin tüm ölümünü görüp acı çektirecektim’ diye tehdit etti” dedi.
ADLİ TIP: AKLİ DENGESİ YERİNDE
Fotoğraf: DHA
Adli Tıp Kurumu Emre Göktaş ile ilgili hazırladığı raporda cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti.
3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Savcı, 3 kızını öldüren cani baba hakkında, ‘Ruhsatsız silah bulundurma, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Son dakika: 3 kızını öldüren cani baba hakkında çarpıcı tespit!/son-dakika-3-kizini-olduren-cani-baba-hakkinda-carpici-tespit-3513925
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!