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28 Mayıs'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Seçim günü eylem yapma hazırlığında olan DEAŞ’lı teröristler Konya emniyeti ve MİT’in yaptığı ortak operasyonla yakalandı.

Giriş: 30.05.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 28 Mayıs'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Seçim günü saldırı yapacaklardı!
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Haber Merkezi

28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 DEAŞ üyesi MİT ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre; terör örgütü DEAŞ’ın eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet güçlerince belirlendi. Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye’ye dönen ve Konya’ya yerleşen DEAŞ üyesi A.H. emniyet güçlerince tespit edildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

A.H. ve irtibatlı olduğu 5 kişinin gizlendiği yerler tespit edildi. Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete Özel Harekât Polislerinin de katıldığı nefes kesen operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.H.’nin eylem için hazırlık içerisinde olduğu ve mühimmat temin etmeye çalıştığı öğrenildi. Ayrıca A.H.’nin örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya’daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin baskın yaptığı anda ise cep telefonunu gizlendiği beşinci kattaki apartman dairesinden bir alt kattaki dairenin penceresine attığı görüldü. A.H.’nin söz konusu cep telefonunu örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeleri yapmak için kullandığı ve görüşmelerin tespit edilmemesi için pencereden attığı anlaşıldı.

2 TERÖRİST TUTUKLANDI

Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT’in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda eylem hazırlığındaki A.H., Konya’da irtibat kurduğu ve Suriye’de DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ortaya çıkan H.E. ile yine iletişimleri tespit edilen Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

A.H. ile H.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.B. isimli şahıs yurtdışı yasağıyla serbest kalırken diğer 3 şahıs da serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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