21 yaşındaydı! Büyük acı!

AA

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİNE HABER VERDİ

AA'da yer alan son dakika haberine ve alınan bilgiye göre, Celaller köyünde aynı odada uyuyan çocukları Neslihan (21) ve Ömer Üzümcü'nün (11) hareketsiz yattığını fark eden baba Abidin Üzümcü, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

NESLİHAN'IN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Eve gelen sağlık ekipleri, Neslihan Üzümcü'nün gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Üzümcü ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Abidin Üzümcü'nün Çamardı Belediyesi MHP Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.