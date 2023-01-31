21 kişinin hayatını kaybettiği kazada yargılama başladı!

Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada kazada yaralananlar ve yakınları da hazır bulundu.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar tır şoförleri Umut G. ile Yunus Ş. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

"YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN FREN TUTMAMAYA BAŞLADI"

Sanık Umut G. savunmasında, 3 yıldır şoförlük yaptığını ve ilçedeki yolu ilk kez kullandığı için acemi olduğunu ileri sürdü.

Araçta 27 ton gübre olduğunu belirten Umut G, "Yokuş aşağı inerken fren tutmamaya başladı. Dubalara çarpa çarpa ilerledim. Korna çalışmıyordu. Kazadır, herkesin başına gelebilir." dedi.

Sanık Yunus Ş. ise "Çok üzgünüm keşke böyle bir şey olmasıydı. Elimden bir şey gelmiyor. Frene basa basa vitesi düşürmeye çalıştım. Ancak fren tutmuyordu. İlk kazadan haberim yoktu." ifadelerini kullandı.

Kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, müdahillik talebinde bulundu.

Mahkeme, müştekilerin davaya müdahil olma talebinin kabulüne, 10 Mart'ta kazanın meydana geldiği yerde keşif yapılmasına ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.