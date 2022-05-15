Eurovision'da zafer Ukrayna'nın!

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Eurovision'u geçen yıl kazanan İtalya'nın, Torino kentindeki Pala Olimpico salonunda ev sahipliği yaptığı bu yılki yarışmanın finalinde, 25 ülkeden temsilci yer aldı.

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde Ukrayna'yı temsil eden Kalush Orchestra'nın "Stefania" adlı şarkısı 631 puan ile birinci oldu.

Yarışmada Birleşik Krallık'ın temsilcisi Sam Ryder'ın seslendirdiği "Space Man" adlı şarkı 466 puanla ikinciliği, İspanya temsilcisi Chanel'in "Slomo" şarkısı da 459 puanla üçüncülüğü elde etti.

JÜRİ "BİRLEŞİK KRALLIK", HALK OYLARI "UKRAYNA" DEDİ

Yarışmanın finalinde jüri oylarında Birleşik Krallık önde çıkmasına karşın, Ukrayna'nın kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.

Bu sonuçla Ukrayna, 2004 ve 2016'nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nı 3. kez kazanmayı başardı.

Yarışmada Azerbaycan'ı "Fade To Black" adlı eserle temsil eden Nadir Rüstemli, 65 puanla 16'ncı oldu.

İŞTE EUROVİSİON 2022 SONUÇLARI:

1- Ukrayna 631

2- Birleşik Krallık 466

3- İspanya 459

4-İsveç 438

5-Sırbistan 312

6-İtalya 268

7-Moldova 253

8-Yunanistan 215

9-Portekiz 207

10-Norveç 182

11-Hollanda 171

12- Polonya 151

13- Estonya 141

14-Litvanya 128

15-Avustralya 125

16-Azerbaycan 106

17-İsviçre 78

18-Romanya 65

19-Belçika 64

20-Ermenistan 61

21-Finlandiya 38

22-Çekya 38

23-İzlanda 20

24-Fransa 17

25-Almanya 6

TÜRKİYE, 2012 YILINDAN BU YANA KATILMIYOR

Türkiye, 2013 yılında yarışmanın yeni puanlama sistemindeki adaletsizliği gerekçe göstererek Eurovision'a katılmama kararı almıştı.

Aynı nedenle 2022 Eurovision'da da yer almayan Türkiye, son kez katıldığı 2012 yılında, Can Bonomo'nun 'Love Me Back' adlı şarkıyla yarışmış ve 112 puan alarak 7'nci olmuştu.