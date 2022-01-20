19 yaşında küresel uçuş rekorunu kırdı!

19 yaşındaki Belçikalı-İngiliz pilot Zara Rutherford, yola çıktıktan 155 gün sonra dünyanın çevresini tek başına uçan en genç kadın olarak dünya rekoru kırdı.
Associated Press'in aktardığına göre Rutherford, 30 yaşındaki Amerikalı pilot Shaesta Waiz'in 2017’de kırdığı rekorun üzerine çıkarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girecek.
Ultra hafif uçağıyla küresel uçuşunun üç ay sürmesi gerekiyordu, ancak kötü hava koşulları ve vize sorunları sebebiyle bazen haftalarca beklemesi gerekti ve yolculuğu yaklaşık iki ay uzadı.
52 BİN KM'Yİ AŞAN YOLCULUK
Yolculuğun son birkaç aşamasında günlerce beklemesi gereken Rutherford, "Avrupa'da kış pek çok zorluk getiriyor.” dedi. Rutherford, Sibirya'da -35 derece ve Endonezya'da 32 derece ile uğraşmak zorunda kaldı. Sis, orman yangınlarından çıkan duman ve hatta tayfunlar bile vazgeçirmedi.
52 bin kilometreyi (28 bin deniz mili) aşan yolculuğunda beş kıtada durdu ve 41 ülkeyi ziyaret etti. "Bu kesinlikle bir macera," dedi.
Rutherford’un uçuşunda, Kaliforniya'daki orman yangınlarından uzak durduğu, Rusya üzerinde soğuk hava dalgası ile uğraştığı ve Kuzey Kore hava sahasından kıl payı kaçtığı görüldü.
Bazen hayatından endişe ettiğini belirten Rutherford, bazen de evin basit konforunu özlediğini söyledi.
GENÇ KADINLARA HEVES AŞILAMAK İSİYOR
Anne ve babası pilot olan Rutherford, "Kanımda uçmak var, 6 yaşından beri küçük uçaklarda seyahat ediyorum" dedi. 14 yaşında kendi kendine uçmaya başladı.
19 yaşındaki genç son dokunuşuyla, dünya çapındaki genç kadınlara ve kızlara havacılık, bilim, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki çalışmalara yönelik bir heves aşılamak istiyor.
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