15 yaşındaki kıza kuzenden iğrenç tuzak!

Adana'da, 15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yanına çağıran kuzeninin arkadaşlarıyla birlikte fuhuş yapmaya zorlandığını iddia ederek, polise sığındı. Polisin, eve yaptığı baskında biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.H. (15) adlı kız çocuğu, Ankara'dan Adana'daki ablasının yanına geldi. Z.H., bir süre sonra kuzeni İlknur D. (18) ile görüştü. Z.H. daha sonra kendisini yanına çağıran kuzene gitti. Bir süre burada kalan Z.H. tekrar ablasının yanına gitmek isteyince iddiaya göre kuzeni fuhuş yapması teklifinde bulundu. Ancak Z.H. bunu kabul etmedi.
TABANCA İLE TEHDİT EDİLEN KIZ, DARBEDİLDİ
Bunun üzerine tabanca çıkartan Ömer Y. (25) ile Mehmet K. (26) kız çocuğunu fuhuş yapması için tehdit etti. Daha sonrada eve 4 erkek daha geldi. Kız çocuğu korkusundan evden çıkamazken gecenin ilerleyen saatlerinde Z.H.'ye zanlılar içecek verdi. Bu arada Z.H. zanlılar tarafından da darp edildi.
KAÇIP SIĞINDIĞI BÖREKÇİDEN POLİSİ ARADI
İçeceği içmesiyle kendinden geçen kız çocuğu, sabah saatlerinde kalktığında herkesin uyuduğunu görüp evden çıkarak bir börekçiye sığındı. Telefonu da olmayan kız çocuğu, börekçiye iki gündür alıkonulduğunu fuhuş yapması için başına silah dayandığını anlatıp yardım istedi. Börekçinin telefonundan kız çocuğu polisi aradı.
POLİS EKİPLERİ EVE BASKIN YAPTI
Olay yerine polis ekipleri, kız çocuğunun alıkonulduğu iddia ettiği eve operasyon düzenledi. Baskında kız çocuğunun söylediği biri kadın 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramada ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlılar kız çocuğunun suçlamalarını kabul etmedi. Z.H. çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.
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