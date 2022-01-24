Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 15 yaşındaki kıza kuzenden iğrenç tuzak!

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzenden iğrenç tuzak iddiası!

Ankara'dan Adana'daki ablasının yanına gelen 15 yaşındaki kız çocuğunun kuzeni hakkındaki iddiaları mide bulandırdı. Kız çocuğu, kendisini yanına çağıran kuzeninin arkadaşlarıyla birlikte fuhuş yapmasını istediğini, kabul etmeyince kendisini silah zoruyla bir evde tuttuklarını ve içeceğine ilaç koyduklarını iddia etti. Uyandığında evden kaçarak bir börekçiye sığınıp polisi arayan kızın ifadelerinin ardından polisin eve yaptığı baskında 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı

24.01.2022 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 15 yaşındaki kıza kuzenden iğrenç tuzak!
15 yaşındaki kıza kuzenden iğrenç tuzak!
0:00 / 0:00
İHA

Adana'da, 15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yanına çağıran kuzeninin arkadaşlarıyla birlikte fuhuş yapmaya zorlandığını iddia ederek, polise sığındı. Polisin, eve yaptığı baskında biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.H. (15) adlı kız çocuğu, Ankara'dan Adana'daki ablasının yanına geldi. Z.H., bir süre sonra kuzeni İlknur D. (18) ile görüştü. Z.H. daha sonra kendisini yanına çağıran kuzene gitti. Bir süre burada kalan Z.H. tekrar ablasının yanına gitmek isteyince iddiaya göre kuzeni fuhuş yapması teklifinde bulundu. Ancak Z.H. bunu kabul etmedi.

TABANCA İLE TEHDİT EDİLEN KIZ, DARBEDİLDİ

Bunun üzerine tabanca çıkartan Ömer Y. (25) ile Mehmet K. (26) kız çocuğunu fuhuş yapması için tehdit etti. Daha sonrada eve 4 erkek daha geldi. Kız çocuğu korkusundan evden çıkamazken gecenin ilerleyen saatlerinde Z.H.'ye zanlılar içecek verdi. Bu arada Z.H. zanlılar tarafından da darp edildi.

KAÇIP SIĞINDIĞI BÖREKÇİDEN POLİSİ ARADI

İçeceği içmesiyle kendinden geçen kız çocuğu, sabah saatlerinde kalktığında herkesin uyuduğunu görüp evden çıkarak bir börekçiye sığındı. Telefonu da olmayan kız çocuğu, börekçiye iki gündür alıkonulduğunu fuhuş yapması için başına silah dayandığını anlatıp yardım istedi. Börekçinin telefonundan kız çocuğu polisi aradı.

POLİS EKİPLERİ EVE BASKIN YAPTI

Olay yerine polis ekipleri, kız çocuğunun alıkonulduğu iddia ettiği eve operasyon düzenledi. Baskında kız çocuğunun söylediği biri kadın 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramada ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar kız çocuğunun suçlamalarını kabul etmedi. Z.H. çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
TIR ile 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
TIR ile 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
Alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'a füze saldırısı
Suudi Arabistan'a füze saldırısı
Öztel, İstanbulluları uyardı:
Öztel, İstanbulluları uyardı: "İlçeler arası seyahat bile zor"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.