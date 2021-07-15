15 Temmuz'un 5'inci yıldönümü! Siyasilerden mesajlar

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15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 251 vatandaşın şehit olduğu FETÖ'nün darbe girişimine devletin zirvesi ve siyasilerden tepki gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, 15 Temmuz'un 5'inci yıldönümüne ilişkin verilen mesajlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı’nda 15 Temmuz’a ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye artık ister terör örgütleri kullanılarak yapılsın ister başka ayak oyunlarıyla önüne getirilsin, vatanının bütünlüğü ile milletinin birliğine, devletinin bekasına yönelik her türlü tehdidi dünyanın neresinde olursa olsun kaynağında bulup yok etme gücüne, iradesine, kararlılığına sahip bir ülkedir. Külliyenin karşısında müzemizi de bitirdik, onun da açılışını yapacağız. Anıtımız zaten açılmıştı ve o gün yine Meclisimizin önünde merasimimiz var. Tüm bu merasimlerde özellikle AK Parti Grubu olarak, her birisinde de olmalıyız, beraberce hareket etmeliyiz. Külliyenin önünde de o gün tüm şehit ve yakınlarını, gazilerimizin kendileri ve yakınlarını ayrıca Silahlı Kuvvetlerimiz, hep birlikte, orada hedefimiz tüm o alanı doldurmak suretiyle 15 Temmuz’u, orada hep birlikte analım, şehitlerimizi yad edelim, gazilerimize de Allah’tan şifalar dileyelim."

ALTUN’DAN ‘TÜRKİYE GEÇİLMEZ’ VİDEOSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz videosunu "Türkiye Geçilmez" etiketiyle paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabında yer verdiği videoda, Türk milletinin bağımsızlığa verdiği değer, 1. Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na gösterilen kahramanlıklar vurgulandı.

Türkiye'nin gücünü kırmak için denenen anti demokratik müdahalelerin hatırlatıldığı videoda, son olarak FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşın milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek darbecileri bozguna uğratmasına geniş şekilde yer verildi.

"15 Temmuz 2016 Türk milleti için bir milattı. Destan yazan Türk milleti, dünyaya bir kez daha haykırmıştı; Türkiye geçilmez." ifadelerinin kullanıldığı videoda, Türkiye'nin darbe girişiminin ardından hızla toparlanarak savunma sanayisinden ulaşıma, enerjiden yerli ve milli markalara kadar her alandaki projelerle yeniden atağa kalktığı belirtildi.

Videoda ayrıca Türkiye'nin diplomasideki üstünlüğüyle Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya toplumsal, siyasi, insani çözümlerin ve barışın en önemli anahtarı olmaya devam ettiği vurgulandı.

Altun, ayrıca Fahir Atakoğlu’nun 15 Temmuz için bestelediği parça hakkında, “Kalbimizde yaşayan kahramanlarımızın anısına… Fahir Atakoğlu'nun 15 Temmuz ruhunu notalara döktüğü senfonik eseri "15 Temmuz Destanı" dijital müzik platformlarında” dedi.

KALIN: FETÖ'CÜLER DÜNYANIN HİÇBİR YERİNİN ONLAR İÇİN GÜVENLİ OLMADIĞINI ANLADILAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, devletin içerisinden FETÖ'cülerin temizlenmesi sonrasında TSK, emniyet, polis, jandarma, yargı ve bürokrasinin yepyeni bir ruhla ayağa kalktığını vurgulayarak, "Gerçek misyonlarını benimsemiş şekilde milli davaya, yani milletin davasına daha bağlı şekilde çalışmaya başladılar" ifadesini kullandı

Kalın, 15 Temmuz Derneğinin uhdesinde, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden gerçekleştirilen ve 15 Temmuz Derneği Danışma Kurulu Başkanı Ali Köse'nin sunduğu "Hafızanda Ne Var" programının konuğu oldu.

15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmanın tarihi bir görev olduğunu belirten Kalın, "Hafızanız olmadan muhafazanız olmaz, neyi muhafaza edeceğinizi bilmezsiniz. Çünkü biz demokratikleşme sürecimizde pek çok darbe ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Her darbe Türkiye'yi geriye götürmüştür." dedi.

Dünya tarihinde darbelerin, tek bir milleti bile ileriye götürdüğüne dair örneğin olmadığının altını çizen Kalın, "Darbeciler bunu hep farklı anlatmaya çalışırlar, darbe zemini oluşturmak için kaos, kavga ve iç gerilimden bahsederler. 'Bakın darbe geldi çatışmalar sona erdi, nizam geldi düzen geldi.' derler ama bu bir kurgudur. Darbeleri öncesinde ve sonrasında meşrulaştırmak için birtakım mizansenlerdir, kurgulardır." ifadelerini kullandı.

Kalın, bunun tek istisnasının 15 Temmuz olduğunu, darbe girişimi öncesinde bir gerilemenin olmadığını dile getirdi.

Devletin içerisinden FETÖ'cülerin temizlenmesi sonrasında TSK, Emniyet, polis, jandarma, yargı ve bürokrasinin yepyeni bir ruhla ayağa kalktığını vurgulayan Kalın, "Gerçek misyonlarını benimsemiş şekilde milli davaya, yani milletin davasına daha bağlı şekilde çalışmaya başladılar." diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin sabote edildiğine ve altının FETÖ'cüler tarafından oyulduğuna şahit olduğunu dile getiren Kalın, "Cumhurbaşkanının başkomutan sıfatıyla verdiği emirlerin 15 Temmuz'dan önce PKK terörü ile mücadele konusunda, DEAŞ'la Suriye'deki mücadele konusunda, neden yerine getirilmediğini ve bunları yapmamak suretiyle Türkiye'nin adeta DEAŞ'a destek veriyor gibi bir havanın nasıl yaratıldığını biz bizzat gördük." ifadelerini kullandı.

"SİVİL SİYASET DAHA FAZLA İTİBAR KAZANDI"

Kalın, 15 Temmuz'dan sonra sivil siyasetin daha fazla itibar kazandığına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği andan itibaren o gece söylediği 'Ben milletin üzerinde bir iradeyi asla tanımıyorum' ifadesini fiilen ve kavlen hep söyledi. Biz milletin üzerinde bir irade tanımıyoruz." diye konuştu.

Milletin 15 Temmuz'da sinmediğine dikkati çeken Kalın, geçen 5 yıla baktığında bilinç ve farkındalığın güçlendiğini vurguladı.

Kalın, FETÖ ile mücadelenin devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Burada bir geri adım atılması söz konusu değil. Yurt dışında FETÖ'cüler nerede olursa olsun dünyanın hiçbir yerinin onlar için güvenli bir yer olmadığını anladılar, anlamaya da devam edecekler. Onlar Erdoğan'sız bir Türkiye hesabı yaparak, hayali kurarak bunu bir şekilde atlatacaklarını sanıyorlar. Böyle bir şeyin olmayacağını da anlamaları gerekir. Bu milletin bu liderliğe Tayyip Erdoğan'a güveni tamdır, bunu her seçimde sandıkta tekrar gösterir."

ÇELİK: KENDİ MİLLETİNE SİLAH ÇEKENDEN DAHA ALÇAK KİMSE YOK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin topyekun direnişinin yaşandığını söyledi. Darbe girişiminin faillerinin yakalanmasına yönelik süreci güçlü bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

“Kendi milletine silah çekenden daha da alçak kimse yoktur. Kendi milletine silah çekenlerle olan mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın, TBMM'de 15 Temmuz Anıtı'ndaki anma törenine, Külliye'nin karşısındaki 15 Temmuz Müzesi'nin açılışına katılacak. Aynı şekilde, 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakılacak, şehit yakınlarıyla bir araya gelecek. Bu çerçevede yaklaşık 5 bin kişilik vatandaş topluluğuna bu direnişi tekrar hatırlamak, bu direnişteki şehitlerimizi tekrar rahmetle anmak, bu direnişe katılan bütün vatandaşlarımızla bu duyguyu paylaşmak için Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada bir hitap gerçekleştirecek.”

Bu çerçevede, bakanlıklar ve çeşitli kamu kuruluşlarıyla beraber yurt içinde ve dışında 3 binin üzerinde programın İletişim Başkanlığınca koordine edildiğini bildiren Çelik, "Çeşitli illerde anma törenleri gerçekleştirildiği gibi 'Türkiye Geçilmez' teması altında pek çok program hayata geçiriliyor” dedi.

Yurt içinde ve dışında toplam program sayısının 3 bin 876 olduğu bilgisini veren Çelik, "Hepsi anlamlı ama bunlar içerisinde çok daha farklı olanları var. Mesela, 15 Temmuz Derneğinin yurt dışında gerçekleştireceği 'Şehit Ayakkabıları Sergisi'. Yine, Dışişleri Bakanlığımızın 'Kosovalı Öğrencilerden Şehit Ailelerine Mektuplar' şeklindeki projesi. Tüm bunlar çok kıymetli etkinlikler. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te o direnişi tekrar hatırlamak için Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla bütün camilerde milletimize cesaret veren selalar tekrar yükselecek” diye konuştu.

DİĞER MESAJLAR

Ali Yerlikaya: 15 Temmuz’un 5. yıldönümünde başımızın tacı, kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle bir araya geldik. Unutmadık, unutturmayacağız.

Mansur Yavaş: 15 Temmuz 2016'da milletimizin demokrasiyi, Cumhuriyet'in kazanımlarını hangi şartlarda olursa olsun koruyacağı bir kez daha tecelli etmiştir. Vatanı için canını ortaya koyan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum.