Esenler'de büyük panik! 15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü
İstanbul Esenler'de büyük bir panik yaşandı. İlçede 15 katlı bir binanın dış cephesi bir anda çöktü. Faciadan dönülen o anlar saniye saniye kaydedildi
Esenler'de 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları düştü. Olayda yaralanan olmazken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre şiddetli rüzgar sonrası 15 katlı binanın dış cephesi sokağa düştü. Caddede bulunanlar panikleyerek düşen parçalardan kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, dış cephe kaplamasının düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"ÇOK KORKTUM GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU"
Düşen parçalardan kurtulmak için kaçtığını söyleyen Gülseren Arslan, "Çocuğu bıraktım, yukarı doğru kaçtım. Kabarma yapınca bir anda uçtu. Bağırdım ama anlamadılar ne olduğunu. Çok korktum. Göz gözü görmedi. Yüzümü örtüp kaçtım. Yine sallanıyor" dedi.
İtfaiye ekipleri şiddetli rüzgardan dolayı dış cephede kalan parçaları müdahale edemedi. Kalan parçaların apartman yönetimi tarafından kendi imkanlarıyla çıkartılacağı öğrenildi.