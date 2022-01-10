Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantının Türkiye'de de tespit edildiğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Güney Afrika ülkelerinde tespit edilen ancak kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan Omicron varyantının çok hızlı bulaşması güncel koronavirüs tablosuna ilgiyi arttırdı. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayıları kaç oldu sorusunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

10 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayılarını paylaştığında haberimizde yer alacak.

GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI NEDİR?

Buna göre, son 24 saatte 384 bin 049 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 163 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,60 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 136 milyon 281 bin 040 doza yükseldi.

FAHRETTİN KOCA'DAN OMİCRON UYARISI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar."

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İL İL HAFTALIK VAKA ARTIŞLARI AÇIKLANDI!

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu.