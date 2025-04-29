Son 6 aydır Türkiye’nin yarısından fazlası çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık yaşıyor

Son 6 aydır Türkiye’nin yarısından fazlası çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık yaşıyor

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, azalan yağışları ve önümüzdeki süreçteki riskleri şöyle yorumladı:

* Standart Yağış İndeksi Metoduna Göre 2025 Su Yılı ‘nın altı ve üç aylık dönemlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuraklık haritaları ülkenin çok büyük bir bölümünü olağanüstü kurak gösteriyor.

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YÜZDE 59 AZALMA

* Türkiye geneli mart ayı yağışı normali ve geçen yıl mart ayı yağışının altında gerçekleşmiştir. Yağışlarda normaline göre %53, geçen yıl mart ayı yağışına göre %59 azalma meydana gelirken, mart ayı yağışları son 35 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

EGE'DEKİ YAĞIŞLAR

* Mart ayında yağışlar; İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Adana, Hatay, Kilis çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde normallerine göre %80’den fazla azalma, Erzincan ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde %40’ın üzerinde artma göstermiştir.

32 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

* Bölge genelinde tüm bölgeler normalleri ve geçen yıl yağışlarının altında yağış almış, normaline göre en fazla azalma %79 ile Ege Bölgesi’nde gerçekleşmiştir. Ege Bölgesi’nde 65, Marmara Bölgesi’nde 39, İç Anadolu Bölgesi’nde 35, Karadeniz Bölgesi’nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedilmiştir.

KURAK BİR DÖNEM * Nisan ayı’nın ilk yarısında gelen yağışların bu tabloda kısmi bir iyileşme oluşturacağı söylenebilir. Ancak bu su yılının başından nisan ayına kadar geçen dönemin kuraklık haritası birçok bölgemizin bu su yılında kurak bir dönem yaşayacağını ortaya koymaktadır.