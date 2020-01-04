Aşk 2012

(Amour) Yönetmen: Michael Haneke

Georges (Jean-Louis Trintignant) ve felç geçiren eşi Anne'in (Emmanuelle Riva) tedavisi imkansız bir hastalığa karşı verdikleri mücadelenin öyküsü... Georges, eşine bir bebek gibi bakarken, kızları görmesin diye kapısını kilitlerken ya da bakıcı tarafından yıkanmasını seyrederken sadece yaşlılık ya da hastalık üzerine değil, sevgi, bağlılık, evlilik ve ikili yaşam üzerine de birçok soru üşüşüyor zihninize... Zaten Haneke'nin amacı, önceki filmlerindeki gibi yine soru sormak ve huzursuz etmek... Sessizlikler ve bakışlar bazen diyaloglardan çok daha fazla şey anlatıyor.

“Aşk”ın çok sade, düz bir öyküsü var. Hollywood ve Avrupa'dan gelen “kriz, çatışma ve çözüm” rotasını takip eden diğer yaşlılık ya da hastalık filmlerine meydan okuyan bir finale sahip.