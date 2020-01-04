04 OCAK 2020
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Son 10 yılın en iyi 25 filmi

2010'lu yıllar artık tarih oldu... Peki, bu 10 yıl içinde karşımıza çıkan binlerce film arasından en iyileri hangileriydi? Son iki aydır başta eleştirmenler başta olmak üzere birçok kuruluş ve sinemasever kendi listesini açıklıyor... Böylelikle geride bıraktığımız 10 yılın filmlerini yeniden hatırlıyor, hafızamızı tazeliyoruz... İşte Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'a göre son 10 yılın en iyi 25 filmi...

04.01.2020 - 09:41 | Güncelleme: HABERTURK.COMKÜLTÜR-SANAT

  • Başlangıç 2010
    (Inception)Yönetmen: Christopher Nolan

    Nolan, insan zihnini çağdaş bir aksiyon filminin temel malzemesi haline getirirken rüyalarda dolaşan bir adamın trajedisiyle bir soygun öyküsünü birleştiriyor. “Başlangıç”ın ilk katmanında, hafif ve harika bir soygun filmi duruyor. İkincide, Cobb’un (Leonardo DiCaprio) ailevi ve kişisel sorunlarını işleyen bir psikolojik dram... Cobb, Yunan tragedyalarındaki gibi affedilmeyecek suçlar işlemiş bir kahraman... Üçüncü katmanda ise Nolan, rüyaları alıp onları unutulmaz bir sinema deneyimine dönüştürüyor. Film bazı sahneleri itibarıyla sinema, mimari ve resim sanatı arasındaki akrabalığı işleyen bir çağdaş sanat gösterisi gibi... Gösterinin teması “yıkım ve şiddet”.

  • Esin kaynakları Salvador Dali başta olmak üzere gerçeküstü resim, Escher tabloları ve modernist şehir mimarisi... Bu üçüncü katmanda Nolan, rüyalar aracılığıyla bağ kuruyor seyirciyle. Bu filmde yıkılan ve çöken sadece rüyalar değil, gerçeklik zemini de kaybediliyor. Nolan, gerçeklikten koparak, sanal dünyalara sığınan günümüz insanına dair bir şeyler söylemek istiyor sanki... Cobb’un rüya dünyasındaki o terk edilmiş modern ve sanal şehir, kıyamet sonrasını hatırlatmıyor mu? “Başlangıç” biraz da bilinçdışımızda kopan kıyamet üzerine bir film.

     

  • Sosyal Ağ 2010
    (The Social Network) Yönetmen: David Fincher

    Aaron Sorkin'in harika senaryosu, kalbi kırık bir bilgisayar hacker'ıyla ilgili... Harvard'ın öğrenci kulüplerine davet edilmeyi başaramayan bir gencin, yeni bir sosyal iletişim yöntemi keşfetmesini anlatıyor. Ama bir "ineğin intikamı" filmi değil, çok yönlü bir akışı var. Bizi sosyal medya çağının kuruluş anlarına götürüyor. Bir gece yurtta internet sitesi kurup, Harvard'ın bilgisayarını çökerten genç dâhiler, kendi çağlarının geldiklerinin henüz farkında bile değiller. Film bu "yeni çağ"ın hemen öncesinde, seyirciyi Harvard'ın soğuk kış akşamlarında, loş ışıklı yurt odalarında dolaştırıyor; yıllar sonra plazaların ferah toplantı salonlarında yaşlı avukatlar eşliğinde paylaşım kavgalarına girişecek gençleri tanıtıyor.

  • Ama film Facebook'u paylaşamayan bu gençlerin hangisinin haklı ya da haksız olduğuyla çok ilgili değil. Asıl amaç, dikkatimizi bu gençlerin ahlak anlayışlarına, yaşam tarzlarına ve kurdukları "yeni dünya"ya çekmek. Milyonlarca insanı birbirine bağlayan bir sosyal ağ yaratan öncülerin aralarındaki iletişimsizliği, sevgisizliği ve dinmeyen huzursuzlukları göstermek... Fincher, Facebook gibi büyük bir başarıdan dahi sorunlu, başarısız erkekler ve onların aralarındaki hesaplaşmalar üzerine bir film çıkarmasını başarıyor... Fincher, diyaloglara dayalı filmde "açı - karşı açı" tekniğine yeni bir yorum getirerek, oyunculan bazen hiç es verdirmeden peş peşe konuşturan dakik bir kurguyla çıkıyor karşımıza.

     

  • Bir Zamanlar Anadolu'da 2011
    Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

    Rus yazar Çehov, taşralıları anlattığı öykülerinde insan ruhunu yakalamayı ve okurlarını hayat üzerine düşündürmeyi başarır. Ceylan ise insan doğası üzerine olan fikirlerini sinema vasıtasıyla paylaşıyor. Onun filmlerinde kadraj, kamera hareketi, renk ve atmosfer gibi öğeler, hikâye anlatmak için araç olmaktan çıkıyor, duygu ve düşünceleri yansıtan bir dile dönüşüyor. Taşrada bir gece yarısı ceset arayarak başlayan ve ertesi günün öğle saatlerine kadar süren cinayet soruşturması, aslında bürokratik ve sıkıcı ayrıntılarla dolu...

     

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