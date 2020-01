Sessizliğin Bakışı 2014

(The Look of Silence) Yönetmen: Joshua Oppenheimer

Joshua Oppenheimer'ın 2012 tarihli “The Act of Killing” adlı belgeselinde, Endonezya'da 1960'lı yıllarda komünist oldukları gerekçesiyle yüz binlerce insanı öldüren katiller, kameraya katliamı nasıl gerçekleştirdiklerini ayrıntılarıyla anlatırlar. Şiddetin kendisi yoktur ortada ama daha korkuncu vardır: Şiddeti doğal hak olarak gören insanların “birileri hesap sorar korkusu” olmadan anlattığı katliam hatıraları... O filmin devamı niteliğinde çekilen “Sessizliğin Bakışı”, katliamda abisinin nasıl öldürüldüğünü ilk filmin çekimleri sırasında öğrenen Adi'nin katillerle yüzleşmesini anlatıyor. Adi hepsine ücretsiz göz muayenesi yapıyor ve öfkesiz bir üslupla sadece soruyor, anlamaya çalışıyor.