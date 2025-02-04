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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer'den transfer açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer'den transfer açıklaması!

        Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.02.2025 - 23:07 Güncelleme: 04.02.2025 - 23:23
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        • 1

          Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "SABIRLI OYNADIK, MUTLUYUZ"

          "Her zaman kupa maçları zor olur. Büyük takımlara karşı oynayan takımlar her zaman direnirler. Bu şanları kaçırmak istemezler. Her şeylerini verdiler. Sabırlı oynadık. Mutluyuz. Kupada iki maçı da kazanmış olduk."

        • 3

          TRANSFER AÇIKLAMASI

          "Sakat oyuncular var. Giden oyuncular var ve realist davranmak zorundayız. Oyuncu arıyoruz. Kulüp daha önce çok fazla para harcadı. Bu yüzde akıllı olmalıyız. Doğru oyuncuları buraya getirmeliyiz. Başkanımız çok çalışıyor. Önemli bir sezondayız. Ligde daha yukarı gelmemiz gerekiyor. Kupayı almamız gerekiyor. Tabii ki planlarımız doğrultusunda bir şeyler olacak."

        • 4

          GENÇ OYUNCULAR

          "Çok önemli bu. Sahaya çıktıklarında hem kulüp hem taraftar onları iyi görmek istiyor. Onları sahaya sürmek için elimden geleni yapıyorum. Kulübün, taraftarın da istediği daha çok genç oyuncunun oynaması. Bu bireysel bir durum değil, kulübün istemesi. Genç oyuncuların oynaması için elimden geleni yapacağım. Genç oyuncuları iyi bir şekilde değerlendirmek için diğer genç oyuncuları da yanlarına koyacağız ama tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız var."

        • 5

          TOM GREEN

          "Evet, biz aslında burada hocalar olarak çok iyi çalışıyoruz. Herkes çok iyi çalışıyor. Burada çalışan herkes çok iyi. Çok çalışkan herkes. Biz buraya birilerini getireceksek, daha çalışkan insanları getirmeliyiz. Tom, futbol görüşü iyi olan iyi bir analizci. Daha önce birlikte çalıştım. Bize değer katacak. John Vik'in de bize desteği olacak. Ben daha fazla takviye istersem, başkanın yanımda olacağını biliyorum. Biz şu anda daha iyi bir Beşiktaş inşa etmek zorundayız. Çünkü son 3-4 senedir kötü giden bir süreç var. Adım adım daha iyi bir Beşiktaş inşa etmeye çalışacağız."

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