Solskjaer'den transfer açıklaması!

TOM GREEN

"Evet, biz aslında burada hocalar olarak çok iyi çalışıyoruz. Herkes çok iyi çalışıyor. Burada çalışan herkes çok iyi. Çok çalışkan herkes. Biz buraya birilerini getireceksek, daha çalışkan insanları getirmeliyiz. Tom, futbol görüşü iyi olan iyi bir analizci. Daha önce birlikte çalıştım. Bize değer katacak. John Vik'in de bize desteği olacak. Ben daha fazla takviye istersem, başkanın yanımda olacağını biliyorum. Biz şu anda daha iyi bir Beşiktaş inşa etmek zorundayız. Çünkü son 3-4 senedir kötü giden bir süreç var. Adım adım daha iyi bir Beşiktaş inşa etmeye çalışacağız."