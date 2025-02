Solskjaer'den transfer açıklaması!

"SABIRLI OYNADIK, MUTLUYUZ"

"Her zaman kupa maçları zor olur. Büyük takımlara karşı oynayan takımlar her zaman direnirler. Bu şanları kaçırmak istemezler. Her şeylerini verdiler. Sabırlı oynadık. Mutluyuz. Kupada iki maçı da kazanmış olduk."