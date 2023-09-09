Solo Türk ve Türk Yıldızları nefesleri kesti

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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü için düzenlenen kutlama programı Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na atlı süvari birliklerinin yürüyüşü ile devam etti.

EN İLGİ ÇEKEN PROGRAM OLDU Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında saat 18.00 sıralarında hava gösterileri başladı. Gündoğdu Meydanı SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın hava gösterisine ev sahipliği yaptı. SoloTürk'ün gösterisi, İzmir'deki 9 Eylül gösterilerinin en ilgi çeken programlarından biri oldu. REKLAM

75 DAKİKA SÜRDÜ Her yaştan İzmirli gösterileri büyük bir keyifle izledi. Cep telefonları ile o anları kaydeden vatandaşlar, gösteri yapan uçakların alçalmasıyla heyecan dolu anlar yaşadı. İzmir’in pek çok yerinden görülebilen gösteri 75 dakika sürdü.