DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER DURUMLAR

Eğer orkidenin kökleri saksının altındaki deliklerden büyümeye başlarsa bu, saksının çok küçük olduğunu ve orkideyi daha büyük bir saksıya taşımanız gerektiğini gösterir. Ayrıca orkidenin nemli ortama ihtiyacı vardır bu yüzden köklerine ve yapraklarına her gün su püskürtebilirsiniz.

Kaynak: Wiki How