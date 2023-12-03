Malatya'da söktüğü kapı ile 4. kattan düştü
Malatya'da yaşlı adam, ağır hasarlı binadan söktüğü kapı ile 4'üncü kattan düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana gelen olayda, Buhara Caddesi üzerindeki Eczacılar Sitesi mevkisinde bulunan ağır hasarlı 4 katlı binaya gelen İ.C., son katta söktüğü kapıyı aşağı indirmek istedi.
Yaşlı adam, söktüğü kapı ile birlikte 4'ünca kattan aşağı düştü. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İ.C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, tedavi altına alınan İ.C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.