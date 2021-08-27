DHA

Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir yakını ile sokakta yürüyen Elvan E. adlı erkek, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan Elvan E.´nin yardımına çevre esnafı koştu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Elvan E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, saldırganın kaçış anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.