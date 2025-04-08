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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokakta kuzene 'yasak aşk' kurşunu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Sokakta kuzene 'yasak aşk' kurşunu!

        İstanbul Esenyurt'ta kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Berkay Y., sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken vücuduna 2 kurşun isabet eden yaralı hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 08.04.2025 - 07:41
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        Sokakta kuzene 'yasak aşk' kurşunu!
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        İstanbul'da kan donduran olay, Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berkay Y., yolda yürüdüğü sırada motosikletle yanına gelen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

        SOKAKTA KURŞUN YAĞDIRDI

        İHA'daki habere göre vücuduna 2 kurşunun isabet ettiği Berkay Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

        YASAK AŞK İDDİASI

        İhbar üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Berkay Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Berkay Y.'nin bir süredir kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu, saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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