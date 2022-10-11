Sokakta eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

DHA'da yer alan habere göre sokakta tartıştığı kayınbiraderi Ramazan Dizman'ın (34) bıçaklı saldırısına uğrayıp, kanlar içinde kalan Süleyman Durmuş (48), koşarak yakındaki iş yerine sığındıktan sonra yere yığıldı.

Dizman, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dizman'ın, ifadesinde "Eniştem ile aramızda daha önceden alacak-verecek meselesi vardı. Borç meselemiz yüzünden ablam ve eniştemin araları açıldı. Bu yüzden tartışıp, kavga ettik" dediği öğrenildi.