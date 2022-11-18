Sokakta cansız bedeni bulunmuştu! Arkadaş katili!

AA'da yer alan habere göre ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin olay yerinden otomobille kaçtığı bilgisine ulaştı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını belirledikleri aracın Burak V. (37) tarafından kiralandığını tespit etti.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde seyyar tezgahta ikinci el cep telefonu satışı yaptığı saptanan Burak V, yakındaki bir depoya girdiği sırada ekiplerce yakalandı.