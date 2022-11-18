Sokakta cansız bedeni bulunmuştu! Arkadaş katili!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Kasım'da Mahfesığmaz Mahallesi'nde Adnan Kaya'nın (38) sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.
OLAY YERİNDEN OTOMOBİLLE KAÇMIŞ
AA'da yer alan habere göre ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin olay yerinden otomobille kaçtığı bilgisine ulaştı.
ARACI KİRALADIĞI BELİRLENDİ
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını belirledikleri aracın Burak V. (37) tarafından kiralandığını tespit etti.
EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI
Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde seyyar tezgahta ikinci el cep telefonu satışı yaptığı saptanan Burak V, yakındaki bir depoya girdiği sırada ekiplerce yakalandı.
TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ
Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
POLİS GÜNLERDİR PEŞİNDEYDİ
Mahfesığmaz Mahallesi'nde 11 Kasım'da sokakta tabancayla vurulan Adnan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı.
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