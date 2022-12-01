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Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanığa 3 yıl hapis

Son dönemde üst üste yaşanan hayvanlara eziyet olaylarına bir vahşet daha eklendi. Bu kez de Malatya'da bir cani, sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldürdü. 3 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık tahliye edildi. Cezai ehliyeti tam çıkan zanlı savunmasında ise çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı

Giriş: 01.12.2022 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Sokakta bulduğu kediyi fırında yaktı!
Sokakta bulduğu kediyi fırında yaktı!
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AA

Malatya'da sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldüren sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre, 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık B.B. (18), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

Fotoğraf: İHA

3 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Hakim, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki tıbbi raporu okudu. Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı.

Mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.

Fotoğraf: İHA

YAKLAŞIK 2 AY ÖNCE YAŞANDI

Kentte bir ekmek fırınında çalışan B.B'nin 18 Ekim'de gece saatlerinde sahipsiz kediyi fırına atarak ölümüne sebep olduğunu güvenlik kamerası kaydından izleyen iş yeri sahibi O.Ö, konuyu emniyete bildirmişti.

Gözaltına alınan B.B, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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