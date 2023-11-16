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        Haberler Gündem İstanbul'da sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi - Haberler

        Bahçelievler'de sokak ortasında darp edip, kameraya kaydettirdi

        İstanbul Bahçelievler'de feci bir saldırı ortaya çıktı. Bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi sokak ortasında darp etti. Zanlı, saldırı anını da yanında bulunan kişiye kaydettirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:39
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        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
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        Bahçelievler'de iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle sokak ortasında tartıştığı kişiyi, kendisini babasına şikayet ettiğini söyleyerek darp etti.

        DHA'nın haberine göre saldırgan o anları ise yanında bulunan arkadaşına cep telefonu kamerası ile kaydettirdi.

        Olay, gece saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, sokakta buluşan 3 kişiden ikisi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma başladı.

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        Bu sırada tartıştığı kişinin kendisini babasına şikayet ettiğini söyleyerek darp etmeye başladı. Saldırıyı yapan kişi, o anları arkadaşına cep telefonu ile kaydettirdi.

        Saldırgan, "Sen gittin babama, 'Benden oğlun para mı aldı' dedin. Şahitler var" diyerek, hakaretler savurduğu kişiyi tekme tokat dövdü. Görüntülerde saldırıya uğrayan kişinin kan sulandırıcı kullandığını söylediği, ancak saldırganın 'Neyin kan sulandırıcısını kullanıyorsun' diyerek darp etmeye devam ettiği görüldü.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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