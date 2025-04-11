Sokak düğününde sağanak altında dans ettiler; o anlar kamerada

İlçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen sokak düğünü sırasında aniden sağanak bastırdı.

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Damat ve gelin ile düğüne gelenlerin çoğu ıslanmamak için kapalı alanlara geçti. Düğünde müziğin çalmaya devam etmesini fırsat bilen 9 genç ise sağanak altında dans etmeyi sürdürdü.

Gençlerin sırılsıklam ıslanmalarına rağmen eğlenmeye devam ettiği anlar ise düğüne gelen davetlilerin biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.