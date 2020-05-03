Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde toplamda 3 gün (1,2 ve 3 Mayıs) sürecek sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı ve Bilim Kurulu kararınca kararlaştırılmıştı. Sokağa çıkma yasağının bitmesine sayılı saatler kala "Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?" gibi sorular gündeme geldi. İşte tüm soruların cevabı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Corona virüsü salgını kapsamında 1,2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. 3 Mayıs Pazar 2020 yani bugün akşam 00.00 itibariyle yasak kalkacak.

MARKETLER NE ZAMAN AÇILACAK?

30 büyükşehir ve Zonguldak’a yönelik 1 Mayıs cuma, 2 Mayıs cumartesi ve 3 Mayıs pazar günleri sokağa çıkma yasağı bu gece itibariye sona eriyor. 4 Mayıs Pazartesi günü itibariyle bakkallar ve marketler yeniden hizmet vermeye başlayacak.

31 İLDE UYGULANAN GİRİŞ/ÇIKIŞ YASAĞI 1 GÜN UZATILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Nisan'da 81 İl Valiliğine gönderilen “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” konulu genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak’ta kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılan tüm giriş/çıkışlar 03 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 24.00’a kadar sınırlandırılmıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 İlde uygulanan şehir giriş/ çıkış kısıtlaması ile ilgili karar; 04 Mayıs 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilecek ve tedbirin kapsamına ilişkin karar verilecek.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak‘ta şehir giriş/çıkış kısıtlamalarının 03 Mayıs Pazar günü, saat 24.00 itibariyle sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır."

KABİNE TOPLANTISINDA KARAR VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 31 ilde uygulanan giriş/çıkış kısıtlaması masaya yatırılacak. Toplantının ardından da basın açıklaması düzenlenecek.