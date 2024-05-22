ŞOK aktüel kataloğu 22 Mayıs-28 Mayıs 2024... ŞOK aktüelin bu haftalık kataloğu raflardaki yerini aldı. Bugün saksı, sandalye olmak üzere birçok balkon aksesuarı, iç giyim, bebek bezi, çamaşır-bulaşık makinesi ve televizyon gibi birçok ürün indirimli bir şekilde satışa çıktı. İşte, ŞOK 22 Mayıs aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...