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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK'ta BUGÜN SATIŞTA! ŞOK 22 Mayıs 2024 aktüel kataloğu yayınlandı! Bugün beyaz eşya, mobilya, balkon malzemeleri var!

        ŞOK 22 Mayıs aktüel ürünleri satışa çıktı! ŞOK'ta bugün neler var?

        ŞOK 22 Mayıs aktüel kataloğu bugün satışa çıktı. Ayın 28'ine kadar geçerli olacak aktüelde bu hafta beyaz eşya, televizyon, çocuk oyuncakları, iç giyim, mobilya ve gıda ürünleri indirimli olarak raflardaki yerini aldı. İşte, ŞOK 22 Mayıs aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:18
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        • 1

          ŞOK aktüel kataloğu 22 Mayıs-28 Mayıs 2024... ŞOK aktüelin bu haftalık kataloğu raflardaki yerini aldı. Bugün saksı, sandalye olmak üzere birçok balkon aksesuarı, iç giyim, bebek bezi, çamaşır-bulaşık makinesi ve televizyon gibi birçok ürün indirimli bir şekilde satışa çıktı. İşte, ŞOK 22 Mayıs aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

        • 2

          ŞOK 22-28 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

          7 Fonksiyonlu Su Tabancası - 99,95 TL

          Bahçe Hortumu - 299 TL

          El Testeresi - 79,95 TL

          Saplı Keser - 89,95 TL

          Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven - 19,95 TL

          Sky Katlanır Masa Antrasit - 479 TL

          Elit Rattan Desen Masa - 1.199 TL

          Sümbül Sulama Kabı - 44,95 TL

          Çiçek Toprağı - 22,50 TL

        • 3

          Pilsan Akülü Traktör 6V - 2.499 TL

          Gokidy Çiftçi Sök Tak Araçlar - 129 TL

          50’li Tealight - 69,90 TL

          Ledolet Sosoft Flament Led Ampul - 59,95 TL

          Kadın Terlik Aksesuarlı - 99,95 TL

          Sineklik Çift Kanat - 39,95 TL

          Bienwood Bie Ahşap Basamak Bej - 379 TL

        • 4

          ŞOK'TA BUGÜN NELER VAR?

          Kadın - Erkek pijama takımı ekosa 279 TL

          Polaris kadın ayakkabı 449 TL

          Straplez sütyen ribanalı 199 TL

          Bebek manav seti 249 TL

          Çocuk terlik 99,95 TL

        • 5

          LG Dualcool Plus 24000 BTU A++ Inverter WİFİ Duvar Tipi Klima - 39.499 TL

          Samsung 75CU8000 4K UHD 75" 190 Smart Led TV - 40.999 TL

          LG 55UQ75006LF 4K Ultra HD 55 Inç 140 Ekran Webos Smart Tv - 19.999 TL

          Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB Ram - 14.999 TL

          Hoover NDPEH 10A2TCBEXSS 10 KG Kurutma Makinesi - 14.699 TL

        • 6

          Remaks Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap - 2.299 TL

          Remaks Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap - 2.599 TL

          Remaks Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap Takımı - 3.749 TL

          Remaks Smart Portmanto Meşe - 2.299 TL

          Remaks Tarz Portmanto - 1.199 TL

          Remaks Bambi Yaz Sil Oyun Masası 2 Sandalye - 1.069 TL

          Remaks Lilly 6 Raflı Çocuk Odası Kitaplık - 729 TL

        • 7

          Mis Beyaz Peynir Keçi/Koyun Sütlü - 97,50 TL

          Lio Biberli Yeşil Zeytin - 59,50 TL

          Mis Ayran Tam Yağlı - 28,90 TL

          Sütaş Kaşar Peyniri - 125 TL

          Cumhuriyet Dana Parmak Sucuk - 199 TL

          Çokokrem Kase - 79,50 TL

          Ülker Halley 8'li - 29,90 TL

          Patos Haşhaşlı Acı Mısır Cipsi - 20 TL

        • 8

          Bioblas Botanicoils Sarımsak Şampuanı - 64,90 TL

          Bebeland Külot Bez - 224 TL

          Rexona Kadın/Erkek Deodorant Çeşitleri - 82,90 TL

          Signal White System Diş Macunu - 41,90 TL

          Duru Sıvı Sabun Avokado - 39 TL

          Ace Klasik - 56,50 TL

          Finish Tuz - 63,50 TL

          Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı - 82 TL

        • 9
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