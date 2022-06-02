ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 139. bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciye 3 bölüm sonra veda etmeye hazırlanan dizinin son fragmanı dizi takipçileri üzerinde merak konusu oldu. Dizinin 139. bölüm fragmanında, Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet etti. Peki, Hakan öldü mü? ve İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKAN ÖLDÜ MÜ?
Hakan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un diziye veda edip etmediği araştırılıyor. Dizinin fragmanında kanlar içinde yerde yatan Hakan hastaneye kaldırılıyor ve Züleyha'ya doktorlar tarafından Hakan'ın öldüğü söyleniyor. Konu ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi. Olayın yeni bölümde netlik kazanması bekleniyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 139. BÖLÜM KONUSU
Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir. Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür.
Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder.
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