ŞOK, A101, BİM ve Türkiye Kredi Kooperatif Market bugünden itibaren geçerli olacak aktüellerini yayınladı. Beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, tekstil ürünleri, teknolojij aletler, mutfak gereçleri gibi yüzlerce ürün indirimli bir şekilde aktüellerde yer aldı. Peki, bu hafta marketlerde neler var? İşte, güncel Kasım aktüelleri...