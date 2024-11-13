Bu hafta marketlerde neler var? İşte güncel Kasım aktüelleri
ŞOK, A101, BİM ve Türkiye Kredi Kooperatif Market her hafta yeni aktüel yayınlıyor. Zincir marketlerde, her hafta farklı kategoriden yüzlerce ürün indirimli bir şekilde satışa çıkıyor. İşte, 13 Kasım itibarıyla geçerli olan güncel Kasım aktüelleri...
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ŞOK, A101, BİM ve Türkiye Kredi Kooperatif Market bugünden itibaren geçerli olacak aktüellerini yayınladı. Beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, tekstil ürünleri, teknolojij aletler, mutfak gereçleri gibi yüzlerce ürün indirimli bir şekilde aktüellerde yer aldı. Peki, bu hafta marketlerde neler var? İşte, güncel Kasım aktüelleri...
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ŞOK 13-19 KASIM 2024 AKTÜELİ
ŞOK'a bu hafta çalışma masası, yatak, kitaplık, mont, ankastre seti, narenciye sıkacağı, mutfak robotu gibi birçok ürün geliyor.
Slazenger Erkek Şişme Mont 999 TL
Omuz Çantası 179 TL
Slazenger Kadın/Erkek Polar Tam Fermuarlı 350 TL
Forever Ledli Katlanır Ayna 219 TL
GEZER Beyaz Kapaklı Kitaplık 999 TL
Luis Çalışma Masası 699 TL
Smart Comfort Rollpack Yatak 1299 TL
Katlanır Yatak 1249 TL
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A101 14 KASIM 2024 AKTÜELİ
A101'e bu hafta zincir marketlere; televizyon, masa takımı, beyaz eşya, elektrik süpürgesi, çay makinesi ve benzinli motosiklet geliyor.
Sinbo Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.799 TL
Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.299 TL
Sunny Pratik Dik Süpürge 799 TL
Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL
Kiwi Pencere Temizleme Robotu 3.799 TL
Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.299 TL
Kiwi Çay Makinesi 749 TL
Kiwi Otomatik Narenciye Sıkacağı 349 TL
Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL
Pierre Cardn Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 649 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 239 TL
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TARIM KREDİ KOOPERATİF 13 KASIM 2024 AKTÜELİ
Tarım Kredi Kooperatif markete elektrikli süpürge, baharatlık, dikey süpürge, paspas, tencere seti, elektrikli cezve, tepsi, oyuncak, termos, sahanlık gibi farklı kategoride birçok ürün geliyor.
Nautıca Ch200 Kablosuz Şarj Cihazı Navy-Beyaz 399 TL
Sarex 5211 Mega Power Cyclone Filtreli Elektrikli 2.799 TL
Hometech Alfa 620c Notebook Pc (128gb) 5.999 TL
Hometech Alfa 10bt Tablet 10.4" 1200x2000px Fhd Incell Ips Ekran 15.950 TL
Blaupunkt S40 Robomaster Robot Süpürge Beyaz 9.250 TL
Blaupunkt A25t Vacumaster Şarjlı Dikey Süpürge 395 TL
Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 1.499 TL
Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı-2200 949 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 13 KASIM 2024 AKTÜELİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
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BİM 13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA AKTÜELİ
12-15 Kasım tarihleri arasında BİM'de karavan, tiny house, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi yer alıyor.
Verandalı 8500 Flat Tıny House 599.000 TL
3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL
BİM 13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA AKTÜELİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ