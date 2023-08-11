ŞOK aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta 12 Ağustos 2023 ŞOK market aktüel kataloğu
ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünleri alışverişseverler tarafından araştırılıyor. Bu hafta satışa çıkacak Cumartesi fırsatları belli oldu. 12 Ağustos 2023 ŞOK kataloğunda; klima 11999 TL, yan sehpa 569 TL, 28 Jant bisiklet 4899 TL'den müşterisiyle buluşacak. İşte, ŞOK 12-15 Ağustos 2023 kataloğu...
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ŞOK 12 Ağustos 2023 aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta birçok farklı ürün sınırlı sayıda ŞOK marketlerde satışa sunulacak. ŞOK aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünleri haberimizde derledik. İşte, 12-15 Ağustos 2023 ŞOK kataloğu ürünleri...
ŞOK 12 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Homelle Çift Kişilik Pike 169 TL
Kurulama Bezi 19,95 TL
Hotwheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 129 TL
Barbie Havuz Oyun Seti 299 TL
Barbie Kariyer Bebekleri 129 TL
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Ruum Store Adel Üç Raflı Ayakkabılık Varna Meşe 1199 TL
Ruum Store Zein Kitaplık Varna Meşe 649 TL
Ruum Store Nona Yan Sehpa Varna Meşe 569 TL
Ruum Store Vega TV Ünitesi Üst Dolap Varna Meşe 429 TL
Ruum Store Vega Konsol Varna Meşe 1349 TL
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Fujiplus FP-12T 12 BTU INV Beyaz Klima 12999 TL
FujiPlus 9000 BTU Klima 11999 TL
Bisan FX3600 Altus Gri Turuncu 20 Jant 8899 TL
Bisan Serenity-22 Pembe-Silver 28 Jant 4899 TL
Bisan Mabella Mat Gri Yeşil 24 Jant 3799 TL
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