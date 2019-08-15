15 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Haşimato tiroiditi (kronik tiroidit),vücudun bağışıklık sisteminin kendisine düşman hale gelerek tiroide saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Bunun sonucunda tiroid bezi uzun vadede kademeli olarak tahrip olur ve hastalık ilerledikçe tiroit bezi, vücuda gerekli olan tiroid hormonunu üretemez ve tiroid hormon yetmezliği (hipotiroidi) meydana gelir.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özcan Karaman, haşimato hastalığının kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 10 kat daha fazla görüldüğünü belirterek, haşimato hastalarının demir preperatı gibi ilaçları ve süt-yoğurt gibi yiyecekleri aynı öğünde almamaları gerektiğini söyledi.
BU BELİRTİLER HAŞİMATO HABERCİSİ
Haşimato hangi belirtilerle ortaya çıkıyor?
Tiroid hormon yetmezliği olduğunda belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu belirtiler haşimatoya özgün bulgular değildir başka birçok hastalıkta da görülebilir. Yorgunluk, uyku hali, güçsüzlük, soğuğa tahammülsüzlük ve çok üşüme, konsantrasyon veya düşünme zorluğu, depresyon, kilo alma, adet düzensizlikleri, eklem veya kas ağrıları, saç dökülmesi, ciltte kuruluk, kırılgan tırnaklar, yüzde ve bazen tüm vücutta şişlik gibi belirtiler olabilir.
KADINLARDA 10 KAT DAHA FAZLA
Haşimato hastalığının görülme oranı nedir? En çok kimlerde görülür?
Haşimato hastalığı toplumda 1000’de 0,3-1,5 oranında görülür. Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 10 kat daha fazladır. En sık 30-50 yaş arası kadınlarda ve aile öyküsünde tiroid hastalığı olanlarda görülür.
Hastalık nasıl teşhis ediliyor?
Tiroid bezine karşı oluşan antikorlar kan testlerinde tesbit edilebilir ( Anti TPO, Anti TG). Tiroid hormon yetmezliği meydana gelmişse kan testlerinde TSH seviyeleri yükselir ve serbest T4 (kanda serbest dolaşan tiroid hormonu ) düzeyleri düşer.
BU İLAÇLARDA DOZ AYARLAMASI ÖNEMLİ
Haşimato hastalığı nasıl tedavi ediliyor?
Tiroid hormon yetmezliği meydana geldiğinde tiroid hormonu içeren tablet şeklindeki ilaçlar yaşam boyu kullanılır. Bu ilaçlarla eksik olan tiroid hormonu tamamlanmaya çalışılır. Bu ilaçlar kullanılırken doz ayarlaması önemlidir, ilacın fazla ya da az dozda verilmesinin zararları vardır. Üç ile altı ay aralıklarla kan testleri yapılarak kullanılan ilaç dozu ayarlanır. Bu ilaçlar gebelik ve emzirme döneminde de kullanılır. Gebelikte ne anneye ne çocuğa bir zararı yoktur dolayısıyla bırakılmamalıdır. Gebelik döneminde daha kısa aralıklarla takip edilmelidir.
Haşimato hastaları nelere dikkat etmeli? Hangi yiyeceklerden uzak durmalı?
Haşimato hastaları için özgün bir diyet yoktur. Selenyum, iyot, glutensiz beslenmeyle ilgili araştırmalar yapılmış ama hiçbirinin hastalıkla direkt ilişkisi gösterilememiştir. Bu hastalar ilaçlarını sabah aç karna almalı en az yarım saat bir şey yememelidirler. Yine ilacın emilimini bozacak demir preperatı gibi ilaçları ve süt-yoğurt gibi yiyecekleri aynı öğünde almamaları önemlidir.
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