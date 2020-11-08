Soğanlama Osmanlı mutfağının en nadide yemeklerinden biridir. Her öğün tüketilebilecek bir yemek olan soğanlama bu akşam MasterChef Türkiye programında yapılacak olmasıyla gündeme geldi. Peki soğanlama nasıl yapılır? Soğanlama malzemeleri nelerdir? İşte soğanlama tarifi...
SOĞANLAMA MALZEMELERİ
- 6 soğan
- 3 yumurta
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı pul biber
- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
SOĞANLAMA YAPILIŞI
- Soğanlar ince ince halka şeklinde kesilir.
- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı tavada kızdırıldıktan sonra soğanlar eklenir ve kısık ateşte pişirilmeye başlanır.
- Soğanlar hafif pembeleşmeye başlayınca baharatlar eklenerek karıştırılır.
- Ardından üzerine tereyağ da eklenir ve tereyağ eriyinceye kadar karıştırılır.
- Tereyağ eridikten sonra üzerine yumurtalar kırılır ve tavanın kapağı kapatılır.
- Yumurtaların sarısı sıvı kalacak fakat üzerindeki beyazlar pişecek kadar pişirilir.
Afiyet olsun...
PÜF NOKTALARI
- Soğan ve yumurta oranı; 2 soğana 1 yumurta şeklinde olmalıdır.
- Soğanlar karıştırılırken tahta kaşık kullanılması önerilir.
- Yumurtaların pişme derecesinin görünebilmesi için cam bir kapak kullanılması önerilir.
- Yumurtalar pişene kadar kapak açılmamalıdır.
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