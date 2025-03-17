Şoför patronunu rehin aldı!

Olay, İstanbul'da meydana geldi.

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İstanbul Maltepe'deki bir iş merkezinde korku dolu anlar yaşandı.

Patronunun odasına gizli kamera yerleştiren şoför durum ortaya çıkınca adamı rehin aldı.

Polisi görünce de kaçtı. Ama çok geçmeden geri döndü. Bu kez de kurşun yağdırdı.