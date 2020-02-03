Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, ligin ikinci yarısı itibariyle çıkışa geçti. Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-1'le geçen Galatasaray'da iki gol atan tecrübeli futbolcu, ilk yarıda attığı gol sayısını şimdiden yakaladı. Kariyerinde sezonların ilk yarısını düşük ya da ortalama performansla geçiren Feghouli, ikinci yarılarda ise skora yaptığı katkılarla ön plana çıktı.

Cezayirli yıldız Valencia'da forma giydiği 6 sezon boyunca ilk yarılarda 20 gole katkı sağlarken ikinci yarıda skora 26 gole doğrudan katkı sağladı. West Ham United'da geçirdiği tek sezonun ilk yarısında 1 asist yapan Feghouli, ikinci yarıda ise 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Feghouli, Galatasaray'daki sezonlarının ilk yarılarında ise 10 gole doğrudan katkı sağlarken ikinci yarılarda 25 golün içinde bulundu. Sarı-kırmızılılara transfer olduğu ilk sezon olan 2017-18'in ilk yarısında 3 gol atan 30 yaşındaki yıldız, 3 de asist yaptı. Feghouli o sezonun ikinci yarısında ise 3 gol atarken 6 golün de hazırlayıcısı oldu.

GEÇEN SEZONKİ ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDANDI

Geçen sezon ligin ilk yarısında düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Feghouli, ilk yarıyı sadece 1 golle tamamladı. Ligin ikinci yarısında ise ilk 11'deki yerini geri alan 30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılıların şampiyonluğundaki kilit rollerden birini oynadı. Feghouli geçen sezonun ikinci yarısını 8 gol 6 asistle geçerken Alanyaspor karşısında alınan 1 puan, Kasımpaşa, Antalyaspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçlarındaki golleriyle de 3 puanı getiren isimler arasında başrolü oynamıştı.