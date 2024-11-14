Siyah Kalp'te bu akşam neler olacak? Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp izle
Show TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Siyah Kalp dokuzuncu bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Diziyi anlık olarak izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekran linkini haberimizde paylaştık. İşte, Siyah Kalp'te bu akşam yaşanacaklar...
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Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Birbirinden heyecanlı gelişmelerle seyirciyi ekran başına kilitleyecek diziyi canlı yayın ekranından, kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. İşte, Siyah Kalp canlı izleme ekranı...
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SİYAH KALP'TE BU AKŞAM NELER OLACAK?
Hikmet’in açıkladığı büyük sır Şansalan konağında adeta bir bomba etkisi yaratır. Bu sır beraberinde eski defterlerin de açılmasına neden olur.
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SİYAH KALP 9. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR
Yaşanan şok Melek, Cihan, Nuh ve Sevilay arasında da dengeleri değiştirir. Herkes için gerçekler değişirken yavaş yavaş nifak tohumları ekilmeye başlar.
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Sumru zor gününde en sevdikleri tarafından hayal kırıklığına uğrarken ona uzanan yardım eline şaşıracaktır.
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SİYAH KALP CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de Show TV ekranlarına gelecek Siyah Kalp dizisini Show TV canlı yayın ekranından izleyebilirsiniz.
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SİYAH KALP’İN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Hikmet’in öğrendiği gerçekle beraber eline büyük bir koz geçer. Sumru ve Nihayet’i evden gönderip konağın hakimiyetini eline alma fırsatı ayağına gelir. Cihan ve Melek yaşadıklarından sonra artık ayrı kalamazlar.
Melek’ten uzak duramayan Cihan net kararlar alır. Bu kararlar etrafındakileri rahatsız eder. Sevilay, annesinin tehditleri yüzünden Nuh’tan uzak durmaya mecbur kalır. Durumu kabullenemeyen Nuh Sevilay’ın söylediklerinden sonra yıkılmıştır.
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Fakat ikisi de kalplerini susturmakta güçlük çeker. Sumru’nun ikizlere karşı tavrı değişmeye başlamıştır. Nihayet bu değişimden rahatsızdır. Diken üstündeki Sumru gelen büyük tehlikenin farkında değildir. Artık Şansalan konağında kimse eski hayatına dönemeyecektir.