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        Haberler Bilgi Magazin Siyah Kalp son bölüm izle! Show TV Siyah Kalp 8. bölüm kesintisiz, tek parça, 1080p HD kalitesinde izle

        Siyah Kalp'te neler oldu? Siyah Kalp 8. bölüm izle

        Her Perşembe akşamı, Show TV'de ekrana gelen Siyah Kalp, dün 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haberimizde, dizinin son bölümünü kaçıranlar için dizinin özetini ve diziyi izleyebileceğiniz linki paylaştık. İşte, Siyah Kalp tek parça, HD kalitesinde izlemek için link...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:40
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        • 1

          Siyah Kalp 8. bölümüyle dün akşam Show TV ekranlarına geldi. Yine heyecan dolu bir bölümle seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm şimdiden merakla bekleniyor. Dün akşamki yeni bölümü kaçıranlar için Siyah Kalp 8. bölümü tek parça, HD kalitesinde ve kesintisiz izleyebileceğiniz linki haberimzide paylaştık.

        • 2

          SİYAH KALP’İN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Hikmet’in öğrendiği gerçekle beraber eline büyük bir koz geçer. Sumru ve Nihayet’i evden gönderip konağın hakimiyetini eline alma fırsatı ayağına gelir. Cihan ve Melek yaşadıklarından sonra artık ayrı kalamazlar.

        • 3

          SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZET

          Melek’ten uzak duramayan Cihan net kararlar alır. Bu kararlar etrafındakileri rahatsız eder. Sevilay, annesinin tehditleri yüzünden Nuh’tan uzak durmaya mecbur kalır. Durumu kabullenemeyen Nuh Sevilay’ın söylediklerinden sonra yıkılmıştır.

        • 4

          Fakat ikisi de kalplerini susturmakta güçlük çeker. Sumru’nun ikizlere karşı tavrı değişmeye başlamıştır. Nihayet bu değişimden rahatsızdır. Diken üstündeki Sumru gelen büyük tehlikenin farkında değildir. Artık Şansalan konağında kimse eski hayatına dönemeyecektir.

        • 5

          SİYAH KALP 8. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

          Dün akşam 20.00'de ekranlara gelen Siyah Kalp dizisini, tek parça ve HD kalitesinde izleyebilirsiniz.

          SİYAH KALP 8. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          SİYAH KALP’İN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Sevilay ve Cihan’ı nikah masasında gören ikizler yaşadıkları hayal kırıklığıyla konağı terk etti. Cihan her yerde Melek’i ararken Melek ve Nuh ise Kapadokya’ya geliş nedenlerini bir kez daha hatırlayarak intikamları için Şansalalar’ın yanına döndü. Samet, Sevilay’dan vekaletname için istediği imzayı alırken ona düğün hediyesi vermeyi de ihmal etmedi. Hikmet, Samet’i ikizler hakkında doldurmaya devam ettikçe Sumru iyice zor durumda kaldı. Cihan, içinde bulunduğu durumu Melek’e açıklayınca ikili arasında buzlar eridi. Kimseye belli etmeden ilişkilerini gizlice yaşamaya başladılar. Hikmet’in tehditlerinden korkan Sevilay ise Nuh’u korumak için ondan uzak durmaya devam etti. Nuh olanları anlamaya çalışırken Sevilay’ın sözleriyle derin bir üzüntü yaşadı. Esat’ın Nuh ve Melek’in konakta olmasından dolayı evde çıkardığı olayda Sumru baygınlık geçirdi. Düşerken kafasını yere çarpan Sumru beyin sarsıntısıyla hastaneye kaldırıldı. Sumru’yu o halde gören ikizler vicdan muhasebesi yapmaya başladı. Melek ve Nuh’un geçmişini araştırmaya başlayan Hikmet, ikizlerin kimliğinde yazan anne adını görünce şok oldu. Bunun üzerine soluğu Aksu’da alan Hikmet, ikizlerin annelerinin Sumru olduğunu ve yıllar önce onları terk ettiğini öğrendi.

          SİYAH KALP 7. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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