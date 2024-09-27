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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp', perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu

        'Siyah Kalp', perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp', sürükleyici hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 11:47 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:43
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        SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp' dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 3 saat 55 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

        Dizinin 3'üncü bölümü; ABC1 20+'da 5.16 izlenme oranı ve 14.19 izlenme payı, Total'de 4.90 izlenme oranı ve 14.30 izlenme payı, AB grubunda ise 4.22 izlenme oranı ve 12.89 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

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        'SİYAH KALP'İN 3'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        'GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK MI?'

        Bağ evinde çıkan yangında Nuh’un gözünü karartıp Sumru’nun hayatını kurtarması ve Melek’in de Nihayet Hanım’a yardım etmesi Şansalanlar’da büyük yankı uyandırdı. Samet ve tüm aile Nuh ve Melek’e büyük bir minnet duyarken Sumru ise vicdanıyla büyük bir hesaplaşma yaşadı.

        Şansalanlar'ın korkulu gecesi;

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        Sumru ikizlerle yüzleşirken, Nuh ve Melek ise geçmişin hesabını sordu. Ancak Sumru'dan duydukları iki kardeş için yeterli olmadı. Gerçeklerin herkes tarafından bilinmesini isteyen Nuh ve Melek, Sumru'ya bir hafta süre tanıdı. Samet de karısının hayatını kurtaran Nuh'u işe alarak Sumru'nun şoförü yaptı. Nuh ve Melek artık konakta yaşamaya başladı.

        Nuh Şansalanlar konağında;

        Cihan, holdingde işleri yoluna koymak için büyük bir çaba sarf ederken Esat, ağabeyine karşı yaptığı planla Cihan'ın zor duruma düşmesini sağladı. Diğer yanda Melek'ten bir türlü uzak duramayan Cihan, holdingde işlerin iyice kötüye gitmesiyle köşeye sıkıştı. Samet'in de zorlamasıyla Sevilay'la olan nikahlarını erkene aldılar. Sevilay ise Nuh'u aklından çıkaramazken Nuh da Sevilay'a karşı hissettiklerini bastırmaya çalıştı.

        Cihan ve Sevilay'ın kına gecesi;

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        Şansalanlar'dan intikam almak isteyen Tahsin, Nuh ve Melek'in gerçeğinin de peşine düştü. Hikmet ile de yakınlaşan Tahsin, Hikmet'in kim olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Sevilay'a karşı iyi niyetli olmayan Harika, hain planlarına devam edip Sevilay'ın kına gecesine büyük bir sürpriz hazırladı. Sumru'nun davranışları Nihayet'in gözünden kaçmadı. Sırrını daha fazla içinde tutamayan Sumru, annesine gerçeği itiraf etti.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        'SUMRU ŞANSALAN'IN İMPARATORLUĞU YAVAŞ YAVAŞ YIKILACAK'

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        Merakla beklenen dizinin ekrana gelen üçüncü bölümünün hemen ardından dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Nuh ve Melek gerçekleri söylemek için Sumru'yu gitgide köşeye sıkıştırırken Harika'nın Sevilay'ın kına gecesindeki sürprizi ortalığı karıştırıyor. Tahsin Yenişehirli, düşmanlarına bir adım daha yaklaşıyor ve Samet Şansalan ile tanışıyor. Sevilay ve Nuh'un yakınlaşması gözlerden kaçmıyor. Nuh ve Melek'in Sumru'nun sakladığı gerçeği ortaya çıkarmak için neler yapacağı merak uyandırıyor.

        Siyah Kalp'in 4'üncü Bölüm 1'inci Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Kerem Çakıroğlu ve Emrah Ağuş’un, senaryosunu Yıldız Tunç’un yazdığı 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de...

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

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