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        Haberler Bilgi Magazin Siyah Kalp ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu

        Siyah Kalp ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu

        Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Kadrosunda Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan, Genco Özak, Ece Uslu, Aras Aydın, Burak Sergen gibi oyuncuları buluşturan dizinin yayın tarihi belli oldu. Böylece ''Siyah Kalp dizisi ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. Tims&B Productions imzalı yapım; hikayesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonda izleyicilerin ilgi odağı olacak. İşte, Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:47
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          Show TV ekranlarının yeni dizisi Siyah Kalp için heyecan dorukta. İlker Aksum, Bülent Polat, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan, Genco Özak ve Ece Uslu gibi birbirinden başarılı ismi buluşturan dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor. Yeni sezonda ses getirecek olan yeni yapımın 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece Siyah Kalp yayın tarihi netleşti. Peki, Siyah Kalp dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte diziye dair tüm merak edilenler.

        • 2

          YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU! SİYAH KALP DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

          Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece Siyah Kalp yayın tarihi belli oldu.

          Merakla beklenen dizi, 12 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU

          Tims&B Productions imzalı dizi; Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak.

        • 4

          Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelirler.

          Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

          Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başaracaktır.

        • 5

          SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCU KADROSU

          Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

        • 6

          Dizinin kadrosunda;

          Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden değerli ve başarılı isimler yer alıyor.

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