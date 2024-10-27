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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. Cihan, Melek'e kendisini affettirmeye çalışıyorken Nuh, Melek'in Cihan'a karşı duygu beslememesini istiyor. Sumru'nun hastaneye kaldırılması tanıtıma damga vuruyorken Nuh ve Melek'in, anneleri için yaşadığı üzüntü dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:47
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        Yeni bölümden üçüncü tanıtım
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. Cihan, Melek’e kendisini affettirmeye çalışıyorken Nuh, Melek’in Cihan’a karşı duygu beslememesini istiyor. Sumru’nun hastaneye kaldırılması tanıtıma damga vuruyorken Nuh ve Melek’in, anneleri için yaşadığı üzüntü dikkat çekiyor.

        'SİYAH KALP'İN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Sevilay ve Cihan’ın evlendiğini gören Nuh ve Melek bir kez daha hayal kırıklığına uğrar. Bu durum onlara birbirlerinden başka kimseleri olmadığını yeniden hatırlatır. Cihan kendini Melek’e açıklamaya fırsat ararken Sevilay, Hikmet tarafından tehdit edilir. Nuh her ne kadar Sevilay’ı anlamaya çalışsa da, duyacakları ona acı verecektir.

        Samet ikizleri konaktan uzak tutmaya kararlıdır. İyice köşeye sıkışan Sumru bu durumu engellemeye çalışır. Çünkü Şansalanlar’la karşı karşıya gelecek olan Melek ve Nuh her an Sumru’nun sırrını açık edebilirler. Sumru her ne kadar bunu önlemeye çalışsa da engel olamayacağı durumlar hem onu hem de Melek ile Nuh’u çıkmaza sokacaktır.

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        Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

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