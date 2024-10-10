Siyah Kalp yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de! Siyah Kalp'in 5. Bölümünde neler olacak?
Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, Perşembe akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın paylaştığı Siyah Kalp 5. Bölümü ile bu akşam saat 20.00'de ekranlara geliyor. Tims&B Productions imnzalı yapımda bu hafta Cihan ve Sevilay'ın evlilk hazırlıkları başlıyor. İşte, Show TV ile Siyah Kalp 5. yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri haberimizde…
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Show TV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Siyah Kalp, Perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Ece Uslu gibi isimleri buluşturan Siyah Kalp 5. Bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 5. Bölümde Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışır. Yeni bölümü saatler 20.00’yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Siyah Kalp 5. yeni bölüm izle linki haberimizde...
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SİYAH KALP YENİ BÖLÜM İZLE
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp 5. bölümü ile 10 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicisi ile buluşuyor.
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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SİYAH KALP’İN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Karşılarında Nihayet’i gören Melek ve Nuh şaşkınlıklarını gizleyemezler. Sumru da olacakları uzaktan izlemektedir.
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Sevilay’ın Hikmet için, Cihan ile evlenmeyi kabul etmesiyle konakta nikah hazırlıkları başlar.
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Ailesini düştükleri zor durumdan kurtarmaya çalışan Cihan, farklı yollar arar. Fakat karşılaştığı tek şey babasının ısrarıdır.
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Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışırken yeni dostlukların da temelini atacaktır.
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İkizler düştükleri durumlara karşı her ne kadar güçlü dursalar da sevgi açlığı onları daha nice hayal kırıklığına itecektir.
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SİYAH KALP KONUSU
Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.
Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.
Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.
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SİYAH KALP OYUNCU KADROSU
Yönetmenliğini Ali Balcı'nın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda;
Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
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İşte Siyah Kalp 5. bölüm kareleri...
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