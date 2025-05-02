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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp', 30'uncu bölümüyle ekrana geldi

        'Siyah Kalp', 30'uncu bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam 30'uncu bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, övgü dolu yorumlar aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:12
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        Nuh'un hastalığını öğrendi
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 30'uncu bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, övgü dolu yorumlar aldı.

        'SİYAH KALP'İN 30'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Andaç’ın camdan düşmesiyle büyük bir panik yaşayan Nuh ve Sevilay hemen oradan uzaklaştılar. Bir süre ortalarda görünmemeye karar veren Nuh, Sevilay’la birlikte kalabilecekleri geçici bir ev kiraladı. Yaşadıkları talihsiz olayın ardından aralarındaki bağ yeniden güçlendi ve ikili ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı.

        Nuh ve Sevilay tekrardan bir arada;

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        Cihan, Esat için polislerden denetimli serbestlik talebinde bulundu ve Esat konağa geri döndü. Ancak ev halkı onu tepkiyle karşıladı. Esat’ı en çok etkileyen ise Esma’nın sözleri oldu. Kendisine yapılanları affedemeyen Esma, Esat’a boşanmak istediğini söyledi. Andaç’ın sekreteri, polislere verdiği ifadede, son olarak Andaç’ı Sevilay’la birlikte gördüğünü belirtti. Bu bilgi üzerine polisler, Sevilay’ı aramaya başladı. Andaç’ın ölümünün haberlerde yer alması ve Sevilay’ın adının geçmesi, onun daha da paniğe kapılmasına neden oldu. Polisler, Andaç’ın odasında bulunan gizli kameranın kaydını inceledi ve olayın bir cinayet değil, talihsiz bir kaza olduğunu ortaya çıkardı.

        Sevilay, Nuh’u affetti;

        Halil, yeni planını Canan’ı etkilemek üzerine kurdu. Canan’ın numarasını bulup onu aradı ve görüşme teklifinde bulundu. Hikmet’e de planını anlattı. Hikmet bu fikre karşı çıktı ve çok öfkelendi. Halil, Hikmet’in tepkisine rağmen Canan’la buluşarak onu etkilemeye çalıştı. Sumru, Nalan’ın tefecilere borcu olduğunu ve bu borç ödenmezse okulun el değiştireceğini öğrendi. Bu durumu yalnızca Tahsin’in çözebileceğini düşünen Sumru, onunla görüşerek yardım istedi. Tahsin, borcu ödeyerek sorunu çözdü.

        Sumru, Tahsin’den yardım istedi;

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        Sumru’nun eski öğretmen arkadaşı Nilay, onun kendisini aradığını duyunca Kapadokya’ya geldi. Halil’in Sumru’ya yaptıklarını Melek ve diğerlerine anlattı. Ardından, olaydan sonra sakladığı Sumru’nun şikayet dilekçesini ev halkına gösterdi. Cihan tüm bu bilgileri Tahsin’le paylaştı ve birlikte Sumru’yu alıp eve geri getirmek üzere Konya’ya gittiler. Doktoru test sonuçlarını söylemek için Nuh’u aradı. O sırada bu aramaya denk gelen Sevilay telefonu açtı. Nuh’un beyninde bir kitle tespit edildiğini ve acilen doktorunu araması gerektiğini öğrenen Sevilay büyük bir şok yaşadı.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        31'İNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından otuz birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda; yeniden bir aile olmak isteyen çocuklarını, annesini ve Tahsin’i tüm kırgınlığıyla geri çeviren Sumru’nun kararı dikkat çekerken, Nuh’un hastalığından haberdar olan Sevilay, onun yanında yer alıyor. Kara bulut gibi çöken Halil için Nihayet devreye giriyor ve onunla konuşup anlaşmayı teklif ediyor. Nihayet’in Halil’i vazgeçirip geçiremeyeceği merak konusu olurken, otele gelen gizemli kızın “Cihan’ın nişanlısıyım” sözleri kafaları karıştırıyor. Bu gelişme Melek’i harekete geçirirken, Cihan ve Melek ilişkisindeki dengelerin değişeceğine dair ilk ipuçlarını veriyor.

        'Siyah Kalp' 31'inci Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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