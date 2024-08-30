SİVİLCELERİ GÜVENLİ ŞEKİLDE PATLATMANIN BİR YOLU VAR MI?

Sivilceleri koparmak cildiniz için kötüdür. Peki bunu en az zararla yapmanın bir yolu var mı?

Fox, “Ağrılı sivilceler en iyi, iltihabı azaltmaya yardımcı olmak için drene edilebilecekleri ve/veya az miktarda kortikosteroid enjekte edilebilecekleri bir doktor muayenehanesinde tedavi edilir” diyor.