Sivasspor ile Gaziantep FK yenişemedi... Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar, Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'yı konuk etti.

Konuk ekip 22. dakikada Alexandre Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika bu skorla geçildi.

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Dakikalar 63'ü gösterirken Sivasspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Max Gradel skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Sivasspor ikinci haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.