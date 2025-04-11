Sivasspor-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'un konuğu oluyor. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçı öncesi kar yağışı bekleniyor. Sıcaklığın eksi 4'e kadar düşmesi beklenen maçta olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivasspor-Fenerbahçe maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Sivasspor-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?" İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçına ilişkin tüm detaylar...
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Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı gün kentte kar yağışının bekleniyor. Sıcaklığın eksi 4'e kadar düşmesi beklenirken, maçın ertelenmesine ilişkin son incelemeler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin yapacağı değerlendirmeler sonucunda netlik kazanacak. Peki, "Sivasspor-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçı tarihi...
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SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI ERTELENECEK Mİ?
DHA'nın haberine göre alttan ısıtma sisteminin çalıştığı 4 Eylül Stadı zemininin karşılaşma için uygun olduğu gözlendi.
Maç günü yapılan incelemelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yetkilileri ve maçın hakime son kararı verecek.
Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı gün kentte kar yağışının yanı sıra sıcaklığın eksi 4'e kadar düşme ihtimali bulunuyor.
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SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı, 13 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
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SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.