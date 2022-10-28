Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde, Başakşehir'in ise Konferans Ligi'nde turu garantilemesinin ardından Sivasspor da Konferans Ligi'nde tur biletini kapıp göğsümüzü kabarttı.
Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi G Grubu'ndaki 5. maçında ağırladığı Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-0 mağlup edip bitime bir maç kala adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Kırmızı-beyazlılara üç puanı getiren golleri 22 ve 73'te Yatabare ile 64'te Gradel kaydetti.
Puanını 10'a yükselten ve tur biletini kapan Sivasspor, son maçlar öncesi grupta lider durumda bulunurken, Cluj ise 7 puanda kaldı.
Sivasspor gruptaki son maçında 7 puanlı Slavia Prag'a konuk olacak.
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MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sabia'nın göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Scuffet gole izin vermedi.
15. dakikada Saba, ceza sahası çizgisinin gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleyi hedef aldı. Scuffet topu parmak uçları ile çelmeyi başardı.
22. dakikada Sabia’nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada altı pas çizgisinde topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Roger’in kale çizgisine pasında Janga dokundu, kaleci Ali Şaşal köşeden son anda topu çıkartmayı başardı.
56. dakikada Manea taş atışında topu ön direğe kadar attı. Boateng kafası ile dokundu, Ali Şaşal kalesini terk edip topa hakim oldu.
65. dakikada N’jie’nin ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Gradel, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
73. dakikada Sabia’nın şutunda top kaleciden döndü Yatabare dönen topu filelere gönderdi. 3-0
80. dakikada Sabia’nın uzun ve sert şutunda defansın müdahalesi ile top üstten az farkla dışarı çıktı.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Rohit Saggi xxx, Geir Isaksen xxx, Morten Jensen xxx
Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Goutas xxx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx (Gradel dk. 46 xxx), Hakan xx, Keita xx (Ulvestad dk. 80 ?), N’jie xx, Sabia xxx (Robin Yalçın dk. 90 ?), Erdoğan xx (Ziya dk. 90 ?), Yatabare xxx (Angielski dk. 80 ?)
CFR Cluj: Scuffet x, Yuri x (Bordeianu dk. 85 ?), Kolinger x (Burca dk. 46 xx), Manea xx, Camora xx, Boateng xx (Hoban dk. 78 ?), Muhar xx, Cvek xx (Braun dk. 70 xx), Deac xx (Petrila dk. 70 xx), Roger xx, Janga xx
Goller: Yatabare (dk. 22 ve 73), Gradel (dk. 65) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Erdoğan, Angielski (Sivasspor), Kolinger (CFR Cluj)
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