Sivasspor-Alanyaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Alanyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek düşme hattından uzaklaştı. Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Ahmed Hassan ve Oğuz Aydın kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Alanyaspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 49'da Ahmed Hassan ile 79'da Oğuz Aydın kaydetti.
Yiğidolar'ın tek sayısı 64'te Rey Manaj'dan geldi.
Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve son 2 maçtan galibiyetle ayrılan Alanyaspor puanını 36'a yükseltip tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
Ligde 6 maç sonra kaybeden Sivasspor ise 38 puanda kaldı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 87 Kvet), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Dk. 65 Menig), Caktas (Dk. 75 İbrahim Akdağ), Charisis, Emrah Başsan (Dk. 65 N'Jie), Koita (Dk. 75 Hakan Arslan), Manaj
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer (Dk. 83 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 75 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 83 Lima), Hassan (Dk. 90 Sisto)
Goller: Dk. 49 Hassan, Dk. 79 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 64 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Caktas, Dk. 52 Koita, Dk. 66 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 62 Balkovec, Dk. 67 Aliti (Corendon Alanyaspor)