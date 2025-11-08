Sivasspor: 3 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor, evinde konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor, kendi sahasında Manisa FK'yi 3-2 yendi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Kadir Sağlam, Muhammet Ali Doğan, Murathan Çomoğlu
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Charisis (Dk. 36 Özkan Yiğiter), Avramovski (Dk. 46 Kamil Fidan), Luan (Dk. 81 Aly Malle), Kimpioka (Dk. 73 Mehmet Talha Şeker), Badji (Dk. 46 Ethemi)
Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 86 Ada İbik), Toure (Dk. 67 Yunus Emre Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 73 Fırat İnal), Lindseth, Burak Süleyman, Diony (Dk. 46 Osman Kahraman)
Goller: Dk. 39 Diony (Penaltıdan), Dk. 82 Yusuf Talum (Manisa FK), 45+3 Yusuf Cihat Çelik (Penaltıdan), Dk. 65 ve 83 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 60 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Avramovski, Dk. 38 Luan, Dk. 77 Okan Erdoğan, Dk. 80 Mehmet Talha Şeker (Özbelsan Sivasspor) 45+1 Yasin Güreler, 45+2 Toure, Dk.90+4 Herelle (Manisa FK)