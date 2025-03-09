Sivasspor: 3 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, maçı 3-1 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Net Global Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İzmir temsilcisinin golünü 33. dakikada Kuryu Matsuki kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 48. dakikada Charilaos Charisis ile 66. ve 77. dakikalarda ise Turaç Böke'yle karşılık verdi.
Ev sahibi ekipte 9. dakikada Rey Manaj, 33. dakikada ise Veljko Simic sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca konuk takımda Koray Günter, 43. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Sivasspor 5 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan Göztepe ise 36 puanda kaldı.
Ligin 28. haftasında Göztepe sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.