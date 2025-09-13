Sivasspor: 1 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Sarıyer'i 1-0 mağlup etti. 2. Yarıda Bekir Böke'nin golüyle bu sezon ilk galibiyetine ulaşan Sivasspor, puanını 4'e yükseltti. Sarıyer ise haftayı 1 puanda tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Sivasspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 66. dakikada Bekir Böke attı.
Bu sezon ilk galibiyetini alan Sivasspor, puanını 4'e yükseltti. Sarıyer ise 1 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Van Spor FK'ya konuk olacak. Sarıyer, Pendikspor'u ağırlayacak.