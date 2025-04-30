Muhtar Gökkaya, "Yaklaşık 20 yıl önce aynı bölgede küçük bir göçük daha olmuştu. Şu anda gerekli mevkiler gelip, burada dolgu çalışması yapacağını belirttiler. Obruk tabanında su birikintisi de var, altta su kaynağı olup olmadığını tam bilmiyoruz" diye konuştu.