Sivas'ta otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'dan Sivas istikametine ilerleyen Fuat Çelik yönetimindeki 34 CUG 715 plakalı otomobil, Kavaklı mevkisinde Zara Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na gitmek üzere manevra yapan Sami Yiğit'in kullandığı 58 EF 245 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Tülin ve Derin Naz Çelik yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Arama Kurtarma ile Zara Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Çelik'in cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.